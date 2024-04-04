Простая инструкция для тех, кто хочет остаться при деньгах: лучшие из доступных всем способов экономить

Как научиться экономить?

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поговорим о способах экономии, которые подходят абсолютно всем, независимо от размера города или материального состояния.

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Не берите пакеты на кассе, лучше купите или сделайте самостоятельно многоразовые тканевые сумки разного размера. Они намного прочнее и долговечнее пакетов, а также помогают сэкономить деньги на каждой покупке.

При походе в магазин включите калькулятор на телефоне и округляйте цены товаров в большую сторону. Это поможет лучше контролировать свои расходы и избежать лишних трат.

Не упускайте возможность сэкономить на акционных товарах. Иногда магазины делают скидки "на скрытые" товары, которые стоят гораздо дешевле. Будьте внимательны и ищите лучшие предложения.

Не бойтесь пробовать новые бренды или замените привычные продукты на дешевые, но не менее качественные аналоги. Это позволит сэкономить и разнообразить свой рацион.

Пользуйтесь сканером штрих-кодов, чтобы избежать переплаты за товары. Проверяйте цены на полках с товарами и сравнивайте их с тем, что пробивается на кассе.

Исходите из цены товара за килограмм, чтобы понять, насколько он выгоден. Иногда покупка крупной упаковки может оказаться дешевле, чем несколько маленьких упаковок.

Покупайте натуральные продукты и нарезайте их сами, чтобы избежать переплаты за готовую упаковку. Это не только экономичнее, но и полезнее для здоровья.

Однако экономить можно далеко не на всех категориях товаров и услуг. Нельзя экономить на здоровье и на общем качестве жизни. Не стоит скупиться на лекарства от инфекции или игнорировать зубную боль.