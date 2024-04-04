Главные советы и лайфхаки: как тратить на еду меньше, а питаться вкуснее и полезнее

Как экономить на покупках без ущерба качеству

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на продукты продолжают расти. Исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что многие люди тратят больше всего денег именно на продукты питания. Но есть способы экономить на покупках даже в условиях инфляции.

Фото: flickr.com by X5 Retail Group is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению экспертов, цены на мясо, яйца и некоторые овощи будут продолжать расти. Однако уверенности в существенных скачках розничных цен в начале 2024 года нет. Стабилизация рубля способствуют умеренному росту цен на продукты.

Для того чтобы сэкономить на продуктах, существуют определенные правила. Например, не стоит переплачивать за бренды: менее известные марки могут предложить достойное качество по более низкой цене. Также полезно сравнивать вес упаковок и рассчитывать цену за килограмм товара.

Чтобы не переплачивать и не нарушать баланс питания, эксперты рекомендуют следить за акциями в магазинах и отказаться от дорогостоящих сервисов доставки. Важно также заменить некоторые импортные продукты отечественными аналогами и избегать "мусорной еды", что поможет не только сэкономить, но и поддерживать здоровый образ жизни.