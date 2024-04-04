Фактор, который должен отвадить людей хранить все свои сбережения в "вечно зеленых" бумагах: россиянам рассказали, почему опасно хранить деньги в долларах

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Эксперт Иванов: эмиссия долларов со стороны ФРС США создаёт огромное давление на американсую валюту

0:52
Экономика

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов выразил мнение о колоссальной эмиссии долларов со стороны Федеральной резервной системы США, которая оказывает существенное давление на валюту страны.

Эксперт Иванов: эмиссия долларов со стороны ФРС США создаёт огромное давление на американсую валюту
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

По мнению специалиста, этот факт должен отпугнуть людей от полного хранения своих сбережений в американской валюте, сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на "Инвест-Форсайт".

Дмитрий Иванов отметил, что риск держать деньги исключительно в долларах может быть чрезвычайно высоким, особенно если другие основные валюты, в частности европейские, значительно укрепятся.

Ранее известный российский экономист Михаил Делягин предсказывал возможное падение доллара на 30% в ближайшие месяцы.

Напомним, что Минфин прогнозирует, что средний курс доллара к рублю в течение года не превысит 92 рубля.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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