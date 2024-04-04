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Нововведение облегчит жизнь простым россиянам: банки начали отменять комиссии за переводы

Российские банки отменяют комиссии за перевод самому себе

1:39
Экономика

Банки активно начали отменять комиссии за переводы между своими счетами до вступления в силу закона, требующего сделать такие операции бесплатными.

Российские банки отменяют комиссии за перевод самому себе
Фото: Audiovisual Service by European Commission is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как отмечает издание "Известия", такие действия уже совершили "Тинькофф" и "Альфа-банк". Новый закон, действие которого начнется с 1 мая, предписывает сделать бесплатными перечисления на счета того же клиента в других банках (me-to-me) до 30 млн в месяц по СБП и реквизитам.

Эксперты отмечают, что нововведение уберет проблему комиссионных платежей и усилит конкуренцию между банками за клиентов. Россияне смогут теперь без дополнительных расходов переводить свои депозиты в более выгодные банки, а также оформлять кредиты у участников рынка с лучшими условиями.

Банк "Тинькофф" утверждает, что уже сейчас их клиенты могут бесплатно переводить средства в другие банки по номеру телефона. С 1 апреля 2024 года также все комиссии за переводы отменил Альфа-банк.

Другие крупные банки, включая "Сбер", ПСБ, Почта Банк, РНКБ и банк "Синара", также заявили, что следят за требованиями законодательства и запустят бесплатные переводы в установленный срок. ВТБ активно готовится к внедрению новых тарифов и обновляет свои продукты и сервисы.

Нововведение позволит россиянам легче управлять своими финансами, переводя деньги между своими счетами без дополнительных расходов. Кроме того, отмена комиссий улучшит возможности по выбору банковских услуг и стимулирует конкуренцию на рынке финансовых услуг, ослабляя "платежное рабство".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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