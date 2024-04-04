Очередь у банкоматов: эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в апреле

В апреле Минфин России планирует увеличить объемы покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
По сравнению с предыдущим месяцем, в апреле объем закупок увеличится на 6,5 млрд рублей, достигнув отметки в 11,2 млрд рублей. Несмотря на данное увеличение, эксперт по фондовому рынку из "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер утверждает, что это не окажет существенного влияния на курс российского рубля.
В беседе с РИАМО он отметил, что разница между объемами покупок и продажи валюты слишком незначительна, чтобы оказать значительное воздействие на курс национальной валюты. Зельцер подчеркивает, что ключевые факторы, укрепляющие рубль, связаны скорее с действиями Центробанка, а также сырьевым рынком, где цены на нефть и золото стремятся к новым высотам.
Эксперт предполагает, что в условиях текущей конъюнктуры курс доллара останется в районе 93,5 рубля, однако возможно временное снижение до отметки в 90 рублей. Таким образом, ожидания специалистов сводятся к сохранению относительной устойчивости российской валюты в апреле.
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