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Накопить на квартиру в Москве — реально. Способы, советы и типичные ошибки.

Как заработать на квартиру

3:35
Экономика

Приобретение собственного жилья — это одна из самых распространенных мечт людей, но не всегда у всех есть возможность сделать покупку сразу.

Как заработать на квартиру
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Зачастую наличие значительной суммы денег становится главным препятствием для смены места жительства. Иногда, чтобы приобрести желаемое жилье, приходится значительно сокращать свой бюджет, чтобы минимизировать расходы.

Итак, каким образом можно накопить на покупку жилья в Москве?

1. Если у вас уже есть своё жилье, но вам хочется приобрести более просторное жилище, не придется сталкиваться с дополнительными расходами на аренду. Это позволит вам спокойно откладывать деньги.

2. В период накоплений можно рассмотреть возможность дешевой аренды жилья, временного проживания у родственников или коллег, либо же снятия комнаты в общежитии.

3. Если у вас нет детей, обеспечивание которых требует значительных финансовых затрат, это также может облегчить процесс накопления.

4. Если на рынке жилья наблюдается стабильная ситуация и спрос на некоторые виды недвижимости снижен, это может снизить темпы роста цен и благоприятно сказаться на процессе накопления.

Чтобы успешно накопить необходимую сумму на квартиру, необязательно радикально ограничивать свой бюджет. Следует применять к этому вопросу рациональный подход. Каждый месяц рекомендуется откладывать определенную сумму. Также стоит использовать финансовые инструменты, которые предотвратят обесценивание сбережений вследствие инфляции. 

Следует разбить процесс накопления на несколько этапов. Вначале стоит избавиться от всех задолженностей, а лишь после этого приступать к новой цели. Необходимо настроиться на процесс накопления и понимать, что придется откладывать часть дохода каждый месяц, не меняя сумму и не пропуская свои ежемесячные "выплаты". Важно установить конкретный срок.

Также стоит пересмотреть свои расходы и выявить, на чем можно сэкономить. Для удобства можно вести учет в специальном блокноте, таблице или с помощью приложений на смартфоне.

Если для накоплений требуется значительная экономия, возможно придется частично изменить свой образ жизни. Например, пересесть с такси на общественный транспорт. Однако не следует полностью отказываться от удовольствий, иначе желание копить быстро пропадет. Покупки для настроения можно делать, но лучше всего это делать рационально, ограничивая траты конкретной суммой.

Также можно попробовать найти дополнительные источники дохода, монетизировав свои хобби. Важно обеспечить защиту своих сбережений. Например, оформить долгосрочный вклад с невозможностью досрочного снятия средств. Помимо этого, на сумму вклада будут начисляться проценты, даже если они небольшие, это также приносит прибыль.

Существуют два основных способа для накопления средств. В первом случае следует понять, сколько лишних денег у вас остается каждый месяц или сколько времени вам потребуется для накопления необходимой суммы на жилье.

Во втором случае нужно определить желаемый срок для сбора этих средств и уже потом рассчитать ежемесячное накопление. Для успешного достижения поставленной цели лучше не тратить деньги на что-либо другое, например, на отпуск.

Важно помнить, что для быстрого сбора средств на квартиру необходимо откладывать ежемесячно от 30 до 50% дохода. Однако конкретные цифры рассчитываются индивидуально: ясно, что откладывать 50% возможно только в случае, если ваш доход значительно превышает ваш минимум для жизни.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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