Накопить на отпуск мечты: с чего начать?

Как накопить на летний отпуск

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Листая страницы соцсетей, мы с удовольствием любуемся фотографиями друзей и коллег, отправившихся в отпуск. Пальмы, море, вкусная еда, комфортные отели — все это манит, но для осуществления мечты требуются финансы.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Большинство россиян отдыхают дома или на даче. Преобладающая причина — отсутствие финансов. Так что же делать?

Шаг 1. Преобразуем мечту в финансовую цель. Определите направление отпуска, прикиньте стоимость. Не забудьте учесть возможные непредвиденные расходы.

Шаг 2. Планируем ежемесячные накопления. Вычислите суммарные расходы на отпуск и разделите на количество месяцев до поездки.

Шаг 3. Оптимизация бюджета. Пересмотрите свои расходы. Избегайте спонтанных трат.

Шаг 4. Увеличение доходов. Рассмотрите дополнительные источники заработка. В этом вам может помочь подработка, банковские вклады или инвестирование.