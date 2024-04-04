Финансовый эксперт назвал условия попадания России в топ-4 экономик мира

Эксперт Тузов: Россия войдет в топ-4 экономик мира при росте ВВП от 2%

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии Константин Тузов заявил, что для достижения топ-4 экономик мира по паритету покупательской способности необходимо, чтобы средний рост ВВП России превышал 2% в течение более шести лет.

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Экономист подчеркнул, что в противном случае стране будет сложно обогнать Японию, особенно если Германия начнет восстанавливаться после кризиса, сообщает "Газета.Ru".

Тузов отметил, что рост российской экономики возможен при условии продолжения правительством субсидирования процентных ставок по кредитам. Он назвал основными драйверами этого процесса рост промышленного производства в условиях импортозамещения, а также рост ввода жилья и создание новой инфраструктуры рядом.

Эксперт подчеркнул важность развития туризма и создания туристической инфраструктуры, отметив, что это может принести значительный вклад в ВВП России. Также он выделил необходимость развития несырьевого неэнергетического экспорта, отметив, что для этого важно улучшить конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке.

Однако, по мнению Тузова, для успешной реализации всех этих мероприятий необходимы образованные работники, а также высококвалифицированные управленческие кадры.