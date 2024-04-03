Рабочие лайфхаки: как тратить меньше денег на бензин

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Три способа тратить меньше денег на бензин

1:40
Экономика

В среднем россияне тратят от 5 000 до 15 000 рублей ежемесячно на заправку своих автомобилей. При этом стоимость бензина ежегодно увеличивается, что делает актуальной задачу экономии на топливе. Существуют три проверенных способа уменьшить расходы на бензин.

Три способа тратить меньше денег на бензин
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Современные автозаправочные комплексы предлагают не только топливо, но и различные дополнительные услуги, включая магазины, кафе и бесплатный доступ в интернет. Многие сетевые АЗС имеют программы лояльности для постоянных клиентов. Основной принцип таких программ заключается в том, что чем больше вы тратите, тем больше баллов накапливаете, которыми впоследствии можно расплатиться за бензин или другие услуги АЗС.

На сегодняшний день существует множество приложений, которые помогают экономить на заправке. Например, "Яндекс.Заправки" позволяют получать кешбэк и использовать карты лояльности на более чем 7000 АЗС по всей России. За каждый литр топлива от 1 500 рублей начисляется 0,5 балла, которыми можно оплатить следующую заправку.

Многие банки предлагают карты с возможностью кэшбэка в категории "автозаправки". Для получения кешбэка необходимо совершить платеж или внешний перевод через мобильное приложение на любую сумму.

Чтобы добиться максимального эффекта, рекомендуется применять все эти методы сразу. Рассчитайте заранее свои ежемесячные траты на бензин, выберите удобные АЗС с программами лояльности, зарегистрируйтесь в них, а также выберите карту с наиболее выгодными условиями кэшбэка.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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