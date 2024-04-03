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"Возникло желание посмотреть на доходы богатых людей": эксперт прокомментировала концепцию дифференцированной налоговой шкалы

Эксперт Оганова: концепция дифференцированной налоговой шкалы заложила основу для налога на роскошь

Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что налоговая система несет в себе не только функцию обеспечения бюджета страны, она также должна способствовать сокращению социальных и экономических различий между регионами России.

Эксперт Оганова: концепция дифференцированной налоговой шкалы заложила основу для налога на роскошь
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета "Сильной России" Наталья Оганова в беседе с Pravda.ru отметила, что концепция дифференцированной налоговой шкалы, которая "без восторга была принята российскими гражданами", заложила основу для нового законопроекта — налога на роскошь.

"Мишустин как раз и заявил, что задача налоговой — сокращать неравенство, поскольку около 20 млн россиян живут в состоянии глубокой нищеты, а 30 млн россиян получают зарплату в среднем 25 тысяч рублей. Поэтому, естественно, каким образом будет работать прогрессивная шкала, всем очень интересно", — заявила эксперт.

Оганова считает, что в связи с переездом значительной части трудоспособного населения за пределы страны и увеличением расходов на социальные программы, включая поддержку ветеранов и участников СВО, важно искать новые источники доходов.

"Поэтому деньги нужно где-то брать и, естественно, тут возникло желание посмотреть на доходы богатых людей. И тут возникает вопрос, каким образом будут устанавливать эту градацию. Потому что до некоторого времени, вот буквально недавно, когда говорили о прогрессивной шкале налогообложения, исходили из того, что даже зарплата 83 тысячи рублей в месяц уже будет рассматриваться как высокая, с нее уже будут брать подоходный налог более 15 процентов в месяц. То есть, соответственно, кого будут освобождать, кто будет подпадать, а кто не будет подпадать. Освободят ли так называемый средний класс от налога на роскошь, мы сможем увидеть только в последней редакции данного закона", — говорит экономист.

Задача, которую сейчас ставит перед собой правительство и налоговая, направлена на то, чтобы наполнять казну за счёт повышения налога, который будут платить российские граждане.

."Поэтому говорить о том, что наши граждане богатеют, доходы их растут и жизнь становится легче, конечно, будет довольно сложно, с учётом того, что инфляция у нас, в общем, не стабилизировалась, постоянно повышается и процент инфляции", — заключила Оганова.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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