"Возникло желание посмотреть на доходы богатых людей": эксперт прокомментировала концепцию дифференцированной налоговой шкалы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что налоговая система несет в себе не только функцию обеспечения бюджета страны, она также должна способствовать сокращению социальных и экономических различий между регионами России.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain