Показатель безработицы в России достиг исторического минимума с 1992 года

Росстат: уровень безработицы в РФ достиг исторического минимума в 2,8%

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в России в феврале 2024 года достиг исторического минимума в 2,8% от рабочей силы. Это новый рекордно низкий показатель, впервые опустившийся ниже 3% в октябре 2023 года, когда он составил 2,9%. В ноябре безработица осталась на том же уровне, а в декабре вновь выросла до 3%.

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По итогам 2023 года средний годовой уровень безработицы в России стал самым низким с начала наблюдений в 1992 году — 3,2%. При этом в декабре 2023 года число занятых достигло рекордного значения в 74,2 млн человек.

Президент Владимир Путин охарактеризовал рекордно низкие показатели безработицы как "хороший интегрированный показатель состояния экономики". Однако эксперты расценивали ситуацию как тревожный сигнал. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов отмечал, что нулевая безработица означает, что люди тратят время на поиск лучших условий, а компании вынуждены нанимать наиболее подходящих, а не первых попавшихся кандидатов. По его мнению, в условиях активной перестройки экономики логично было бы ожидать временного роста безработицы, связанной с поиском работы, но фактически наблюдается обратный процесс.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и Минпромторг указывали, что основной проблемой российской экономики является дефицит квалифицированных кадров, а не нехватка технологий, инвестиций или логистические ограничения.