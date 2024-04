Показатель безработицы в России достиг исторического минимума с 1992 года

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в России в феврале 2024 года достиг исторического минимума в 2,8% от рабочей силы. Это новый рекордно низкий показатель, впервые опустившийся ниже 3% в октябре 2023 года, когда он составил 2,9%. В ноябре безработица осталась на том же уровне, а в декабре вновь выросла до 3%.

