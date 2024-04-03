Хорошие новости: в России куриные яйца за неделю подешевели на 0,27%

Стоимость куриных яиц в России снизилась на 0,27%

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Росстата, с 26 марта по 1 апреля текущего года стоимость куриных яиц в России снизилась на 0,27%, а с начала года этот показатель составил 4,94%.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

В то же время цены на мясо кур за прошедшую неделю оставались неизменными, а с начала года упали на 3,8%.

Ранее на российском рынке отмечалось значительное увеличение цен на куриные яйца. По данным Росстата, к 4 декабря 2023 года цены выросли на 42,4%.

Однако президент России Владимир Путин заверил, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться. Он отметил, что провел разговор на эту тему с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.