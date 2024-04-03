Всё может закончиться настоящей катастрофой. Стало известно, что скоро случится с долларом

Эксперт Катасонов: США придётся повысить ключевую ставку

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский экономист Валентин Катасонов предупредил, что американским властям необходимо немедленно повысить ключевую ставку, иначе страну ждет катастрофа.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

На YouTube-канале "Все по полочкам" он отметил, что противном случае уровень инфляции вырастет до огромных значений, угрожая возникновением стагфляции — явления, при котором инфляция растет, а экономический рост остается на месте.

С другой стороны, повышение ключевой ставки, по мнению эксперта, создает угрозу масштабных неплатежей, поскольку при росте стоимости денег многие экономические субъекты не смогут погашать свои кредиты.

В первую очередь частные американские банки столкнутся с риском лишения средств, требуя срочного возврата задолженности у клиентов для восполнения своей ликвидности.

Экономист предостерегает, что отсутствие решительных действий со стороны американских властей может вызвать финансовый кризис, спровоцировав "долговое цунами", которое сметет многие сектора экономики.