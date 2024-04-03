Российский экономист Валентин Катасонов предупредил, что американским властям необходимо немедленно повысить ключевую ставку, иначе страну ждет катастрофа.
На YouTube-канале "Все по полочкам" он отметил, что противном случае уровень инфляции вырастет до огромных значений, угрожая возникновением стагфляции — явления, при котором инфляция растет, а экономический рост остается на месте.
С другой стороны, повышение ключевой ставки, по мнению эксперта, создает угрозу масштабных неплатежей, поскольку при росте стоимости денег многие экономические субъекты не смогут погашать свои кредиты.
В первую очередь частные американские банки столкнутся с риском лишения средств, требуя срочного возврата задолженности у клиентов для восполнения своей ликвидности.
Экономист предостерегает, что отсутствие решительных действий со стороны американских властей может вызвать финансовый кризис, спровоцировав "долговое цунами", которое сметет многие сектора экономики.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.