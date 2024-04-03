Позволит снизить финансовую нагрузку. Стало известно, кому выгодно включение встроенной мебели в ипотеку

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Эксперт Шестаков: включение меблировки в ипотечный кредит будет выгодно молодым семьям

1:17
Экономика

Генеральный директор Первой мебельной фабрики и президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков поддерживает законопроект Минстроя РФ, предлагающий включить стоимость мебели в ипотечный кредит.

Эксперт Шестаков: включение меблировки в ипотечный кредит будет выгодно молодым семьям
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По мнению эксперта, такая мера будет особенно полезна для молодых семей и людей, покупающих квартиры для дальнейшей сдачи в аренду, сообщает "Газета.Ru".

Сейчас практика покупки жилья часто влечет за собой необходимость дополнительных затрат на мебель и обустройство помещений. Это приводит к дополнительным финансовым обременениям. Включение мебели в ипотеку поможет снизить финансовую нагрузку на покупателей и сделает процесс покупки жилья более доступным.

Согласно высказыванию Шестакова, жители удаленных регионов также смогут воспользоваться данной инициативой, учитывая ограниченный выбор мебели и сложности с доставкой.

Также нововведение будет ценно для инвесторов, которые покупают недвижимость для последующей сдачи в аренду. Встроенная мебель позволит быстрее обустроить жилье и начать поиск жильцов, ускоряя процесс окупаемости инвестиций.

Эксперт оценивает, что в случае внедрения данного законопроекта мебельная отрасль в России может увеличиться на 5%. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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