Исторический максимум: котировки золота на торгах впервые в истории поднялись выше $2300

Цена на золото в среду утром превысила отметку в 2300 долларов за тройскую унцию, установив новый рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7:53 по московскому времени цена на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 23 доллара, достигнув отметки в 2304,8 доллара за тройскую унцию.
Рост цены на золото продолжается на фоне нескольких факторов.
Ожидания снижения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в текущем году продолжают поддерживать этот тренд. Согласно данным CME Group, около 97% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС в мае на уровне 5,25-5,5% годовых, в то время как около 64% считают вероятным снижение ставки в июне.
Золото является чувствительным к монетарной политике ФРС, поскольку это влияет на курс доллара, что в свою очередь отражается на цене золота.
Также геополитические напряжённости способствуют росту цены на драгметалл.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.