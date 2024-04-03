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Исторический максимум: котировки золота на торгах впервые в истории поднялись выше $2300

Цена на золото поднялась до $2300 за тройскую унцию

Экономика

Цена на золото в среду утром превысила отметку в 2300 долларов за тройскую унцию, установив новый рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Цена на золото поднялась до 00 за тройскую унцию
Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

По состоянию на 7:53 по московскому времени цена на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 23 доллара, достигнув отметки в 2304,8 доллара за тройскую унцию.

Рост цены на золото продолжается на фоне нескольких факторов.

Ожидания снижения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в текущем году продолжают поддерживать этот тренд. Согласно данным CME Group, около 97% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС в мае на уровне 5,25-5,5% годовых, в то время как около 64% считают вероятным снижение ставки в июне.

Золото является чувствительным к монетарной политике ФРС, поскольку это влияет на курс доллара, что в свою очередь отражается на цене золота.

Также геополитические напряжённости способствуют росту цены на драгметалл.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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