Исторический максимум: котировки золота на торгах впервые в истории поднялись выше $2300

Цена на золото поднялась до $2300 за тройскую унцию

Цена на золото в среду утром превысила отметку в 2300 долларов за тройскую унцию, установив новый рекорд, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7:53 по московскому времени цена на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 23 доллара, достигнув отметки в 2304,8 доллара за тройскую унцию.

Рост цены на золото продолжается на фоне нескольких факторов.

Ожидания снижения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в текущем году продолжают поддерживать этот тренд. Согласно данным CME Group, около 97% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС в мае на уровне 5,25-5,5% годовых, в то время как около 64% считают вероятным снижение ставки в июне.

Золото является чувствительным к монетарной политике ФРС, поскольку это влияет на курс доллара, что в свою очередь отражается на цене золота.

Также геополитические напряжённости способствуют росту цены на драгметалл.