Исторический максимум: котировки золота на торгах впервые в истории поднялись выше $2300

Цена на золото в среду утром превысила отметку в 2300 долларов за тройскую унцию, установив новый рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion