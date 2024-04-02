Россиянам дали сигнал: доллар уже не самая выгодная валюта

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Эксперт рассказал, куда лучше инвестировать

1:20
Экономика

Сложившаяся экономическая ситуация в России изменила приоритеты при инвестировании денежных средств. Генеральный директор ООО УК "Бореа групп" Иван Сазонов поделился советами по оптимальному вложению финансов.

Эксперт рассказал, куда лучше инвестировать
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

В беседе с KONKURENT.RU он отметил, что депозиты в долларах или евро уже не являются прибыльным вариантом из-за возможных комиссий и низкой доходности.

Он заявил, что вложения в рубли способны приносить гораздо больший доход благодаря высокой ключевой ставке, установленной Банком России. Ставки по рублевым вкладам могут достигать 16 процентов годовых, что значительно превосходит возможный доход от долларовых депозитов.

Иван Сазонов также посоветовал владельцам накоплений разнообразить портфель инвестиций, включая валютную корзину с различными резервными валютами. Среди перспективных валют он отметил японскую йену, фунты стерлингов, канадский и австралийский доллары, а также более экзотические валюты, такие, как юань, дирхам или сингапурский доллар.

Однако стоит помнить, что операции с резервными валютами могут быть ограничены банками и не всегда являются эффективным инструментом в текущей ситуации. Поэтому важно тщательно продумывать стратегию инвестирования и не концентрировать все накопления в одной валюте.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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