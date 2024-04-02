Названы богатейшие люди России: Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Число российских миллиардеров в рейтинге Forbes выросло до рекордных 125 человек

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество российских миллиардеров в рейтинге Forbes достигло исторического пика — 125 представителей. За год их число увеличилось на 15 человек, как сообщается на официальном сайте издания.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В списке самых богатых россиян в этом году лидером стал совладелец нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чье состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов, в то время как годом ранее это значение составляло 20,5 миллиарда.

Повышение стоимости его активов аналитики объясняют практически удвоившимся ростом цен на акции "Лукойла" на Московской бирже (с 4 до 7,5 тысячи рублей), а также выплатой компанией дивидендов.

Отмечается, что чаще всего (четыре раза) список самых состоятельных россиян возглавлял Владимир Лисин, а в прошлом году первое место занимал Андрей Мельниченко. Общее состояние всех российских миллиардеров в списке за год возросло на 14 процентов, достигнув отметки в 576,8 миллиарда долларов.