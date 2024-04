Все больше людей пользуется кредитными продуктами: число граждан РФ с кредитами на 1 января 2024 года достигло 50 млн

По информации Банка России, количество граждан России, имеющих кредиты, достигло 50 миллионов к началу 2024 года. Обзор тенденций розничного кредитования за 2023 год показал, что задолженность россиян по кредитам увеличилась на 6,4 триллиона рублей, достигнув отметки в 34,8 триллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0