Все больше людей пользуется кредитными продуктами: число граждан РФ с кредитами на 1 января 2024 года достигло 50 млн

Банк России: число россиян, имеющих кредиты, достигло 50 миллионов человек

По информации Банка России, количество граждан России, имеющих кредиты, достигло 50 миллионов к началу 2024 года. Обзор тенденций розничного кредитования за 2023 год показал, что задолженность россиян по кредитам увеличилась на 6,4 триллиона рублей, достигнув отметки в 34,8 триллиона рублей.

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Интересно, что более четверти этого прироста пришлось на заемщиков с ипотекой, что составляет около 4,5 триллиона рублей. По информации Центробанка, количество людей, имеющих только банковские кредиты, увеличилось на 4,3 миллиона человек (+11%), а заемщиков у МФО стало на 500 тысяч больше.

Следует отметить, что половина общей задолженности по розничным кредитам приходится на заемщиков, у которых три и более кредита.

Банк России также обратил внимание на рост доли заемщиков старше 40 лет, которым выдаются кредиты.