Вскрылась шокирующая правда: самый богатый украинец инвестирует в экономику Польши

Gazeta: украинский олигарх Ринат Ахметов инвестирует в экономику Польши

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает EADaily, о планах украинской энергетической группы DTEK, которая находится под контролем украинского олигарха Рината Ахметова, инвестировать в экономику и отрасль возобновляемой энергетики на территории Польши стало известно из материала польского издания Gazeta.

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По информации издания, DTEK собирается заняться береговой ветроэнергетикой.

В конце марта дочернее предприятие DTEK приобрело хранилище у польской компании Columbus, расположенное около города Хшанува в Малопольском воеводстве. Это хранилище может стать одним из крупнейших не только в Польше, но и во всей Европе.

Пресс-служба дочерней структуры подтвердила высокий интерес к производству возобновляемой энергии и технологии декарбонизации. DTEK стремится расширить свою деятельность на более свободных рынках объединенной Европы, учитывая наличие крупных инвесторов в таких странах, как Великобритания, Германия и Испания.