Ситуация критическая: на Западе назвали зависимость от российского титана угрозой безопасности

РИАН: Запад признал зависимость от российского титана

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Зависимость западных стран от российского титана вызывает серьезные опасения, сообщает РИА Новости. Этот материал играет критическую роль в авиационной промышленности и других отраслях.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На фоне конфликта на Украине, крупнейшие западные компании отказывались от закупок титана из России. Однако впоследствии оказалось, что почти все они снова начали "подпольно" приобретать этот товар на миллионы долларов. Оказалось, что официальных поставок из других стран, таких как Япония, Китай и Казахстан, было недостаточно.

Аналитик американской мониторинговой компании Import Genius Уильям Джордж прокомментировал ситуацию.

"Россия могла бы перекрыть поставки титана. И предприятия, критически важные для национальной обороны и гражданской авиации, попали бы в затруднительное положение", — сказал он.

Большинство закупок российского титана в 2022 году сосредоточилось в Великобритании, Германии, Франции и США.