Аналитик Вячеслав Поставнин считает, что из-за закрытия успешного бизнеса работы могут лишиться сотни людей

Аналитик Поставнин считает предложение закрыть Вайлдббериз популистской мерой

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин прокомментировал Pravda. Ru предложение депутатов Госдумы закрыть популярный маркетплейс Вайлдббериз "раз и навсегда".

Фото: flickr.com by Gwan Kho is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Использование труда нелегальных мигрантов и вероятное сокрытие этих фактов, по мнению парламентариев, достаточное основание для закрытия масштабной торговой интернет-площадки. Эксперт не согласен с такой позицией.

"По нынешнему закону, если есть какие-то проблемы, на месяц можно приостановить эту деятельность. Я не знаю, почему они за Wildberries взялись. Если взять другие складские помещения, то неизвестно, где будет хуже. Я не понимаю, почему они именно Wildberries так трясут. И закрыть совсем этот бизнес, мне кажется, глупость. Лишится работы большое количество людей, не только мигрантов, но, и российских граждан. Мы рушим хороший налаженный бизнес. Мне кажется, что это совершенно неправильно", — считает Вячеслав Поставнин.

Случай с Вайлдббериз, если случится его закрытие, может стать негативным прецедентом, говорит аналитик.

"Всё это связано с тем, что случился вот этот жутчайший, конечно, теракт. Но, причем тут Wildberries, я не понимаю. Они что, на Wildberries все работали? Так можно закрыть всё. Давайте закроем " Яндексмаркет", "СберМаркет", "Яндекс.Такси", Ozon, — все компании, где работает много мигрантов. У нас в дорожных службах очень много мигрантов во всех городах. Это значит, что дорожные службы тоже надо позакрывать? А на стройках сколько их трудится? Меньше таких нелегалов, меньше нарушений? Это какая-то такая дешевая популистская мера, которая только нанесет ущерб экономике страны и нам с вами", — заключил специалист.

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