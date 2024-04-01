Подорожает ли продукция "Макфа" после ареста активов компании, объяснил экономист

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, может ли продукция под брендом "Макфа" исчезнуть из продажи на фоне ареста имущества компании в интересах России.
Судебные приставы арестовали счета и активы владельцев компании "Макфа", производящей макаронные изделия.
Экономист Холод уверен, что макароны "Макфа" всё также будут продаваться в российских магазинах, так как заводы продолжили свою работу.
"Макаронное производство исправно функционирует, то продукция под брендом «Макфа» будет продаваться в российских магазинах. На её цену эта ситуация с арестом также не должна повлиять", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Владельцы заводов "Макфа", по словам эксперта, теперь не смогут влиять на деятельность предприятия.
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