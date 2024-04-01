Подорожает ли продукция "Макфа" после ареста активов компании, объяснил экономист

Экономист Холод заверил, что продукция "Макфа" не исчезнет с российских прилавков после ареста активов компании

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, может ли продукция под брендом "Макфа" исчезнуть из продажи на фоне ареста имущества компании в интересах России.

Фото: Елена Галабаева

Судебные приставы арестовали счета и активы владельцев компании "Макфа", производящей макаронные изделия.

Экономист Холод уверен, что макароны "Макфа" всё также будут продаваться в российских магазинах, так как заводы продолжили свою работу.

"Макаронное производство исправно функционирует, то продукция под брендом «Макфа» будет продаваться в российских магазинах. На её цену эта ситуация с арестом также не должна повлиять", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Владельцы заводов "Макфа", по словам эксперта, теперь не смогут влиять на деятельность предприятия.