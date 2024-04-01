Объем существенно превысил данные предыдущего года: инвестиции России в экономику Белоруссии резко выросли

По итогам 2023 года общий объем российских инвестиций в экономику Белоруссии увеличился до 5,1 миллиарда долларов. Об этом сообщила Алла Биленко, начальник главного управления координации и развития статистических систем Национального статистического комитета РБ, ее слова приводит ТАСС.
По сравнению с 2022 годом, когда объем российских инвестиций составил 3,9 миллиарда долларов, это увеличение на 1,2 миллиарда, пояснила Биленко.
Она также отметила, что количество организаций в Беларуси, привлекающих инвестиции из России, увеличилось на 52 и достигло отметки в 2312 компаний. Сообщается, что в этом контексте объемы двусторонней торговли возросли на 6,3 процента по сравнению с предыдущим годом.
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