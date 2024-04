Объем существенно превысил данные предыдущего года: инвестиции России в экономику Белоруссии резко выросли

По итогам 2023 года общий объем российских инвестиций в экономику Белоруссии увеличился до 5,1 миллиарда долларов. Об этом сообщила Алла Биленко, начальник главного управления координации и развития статистических систем Национального статистического комитета РБ, ее слова приводит ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0