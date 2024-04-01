Яйца, водка и морковка: цены на продукты в ХМАО не перестают удивлять

В ХМАО за неделю на 6,4% подорожали твёрдые и мягкие сыры

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на продукты в Ханты-Мансийском автономном округе продолжают удивлять жителей. Снижение стоимости яиц оказалось лишь временным явлением — вскоре после этого подорожали овощи, сыры и даже водка.

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По информации Росстата, наиболее выраженный рост цен за неделю наблюдался на твёрдые и мягкие сыры (+48,48 рубля или 6,4%). С начала года цены на сыры выросли на 72,18 рубля (+9,9%), сообщает muksun.fm.

Также значительно подорожала водка. Сейчас литр алкоголя в среднем обходится покупателям ХМАО в 783,44 рубля. За неделю цена выросла на 23,32 рубля (+3,1%), а с начала года — на 48,66 рубля (6,6%).

Морковь за первые три месяца увеличила свою цену на 28,5% (+13,44 рубля). Хотя за неделю прирост оказался незначительным (+1,38 рубля или 2,3%), но цена вышла за отметку в 60,53 рубля за килограмм.

Также в топе продуктов с ростом цены идут свежая капуста — 44,32 рубля (+15,7% или 6 рублей с начала года) и яблоки — 165,5 рубля за килограмм (+13,7% или 19,97 рубля).

Куриные яйца, исчезавшие с прилавков магазинов и до сих пор вызывающие беспокойство у жителей, после небольшого спада цены снова пошли вверх. Десяток яиц теперь обойдется жителям региона в 143,5 рубля (+1,17 рубля или 0,8% за неделю).