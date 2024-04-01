Как гражданам России вступить в наследство без завещания: важные шаги и рекомендации от эксперта

Юрист Палюлин: чтобы вступить в наследство без завещания, следует обратиться к нотариусу

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Завещание — это важный юридический документ, который позволяет выразить последнюю волю по распоряжению имуществом после смерти. Однако в случае его отсутствия, закон предусматривает определенную процедуру для наследников.

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Разобраться в этом вопросе поможет эксперт в области права — преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия", Антон Палюлин.

В беседе с RuNews24 эксперт отметил, что первым шагом для наследников является обращение в нотариальную контору после уведомления о смерти родственника. Важно иметь при себе ряд документов, таких как паспорт, свидетельство о смерти, подтверждающие родство документы и справку с его последнего места жительства.

Далее следует провести оценку имущества умершего через специализированную организацию. Также необходимо уплатить госпошлину в размере 0,3% или 0,6% в зависимости от стоимости имущества. По прошествии шести месяцев необходимо снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство.

Важный момент: если новый собственник планирует совершать сделки с недвижимостью, необходимо обратиться в регистрационную палату для внесения данных в госреестр или обратиться к нотариусу и зарегистрировать переход прав на недвижимость.