"Базовые принципы остались прежние": экономист описал изменения в экономике России до и после начала СВО

Экономист Климанов заявил, что основы экономики России остались прежними вопреки санкциям

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Базовые принципы экономики России остались прежними — страна в большей степени опирается на топливно-сырьевой комплекс. Об этом Pravda.Ru заявил директор Центра региональной политики РАНГХиС Владимир Климанов.

Фото: 4esnok.by

И в связи с этим топливно-энергетическая, металлургическая отрасли являются ведущими в экономике. В то же время и машиностроительные и иные отрасли обрабатывающей промышленности остаются на достаточно высоком уровне развития, как и сельское хозяйство, которое в последние десятилетия получила значительный рост в интенсификации своего производства. И поэтому Россия — мощная индустриальная или индустриально-аграрная держава, опирающаяся на богатые природные ресурсы, развитые технологии и имеющая весьма диверсифицированную структуру экономики, — сказал эксперт.

По словам экономиста, с другой стороны, понятно, что в условиях санкций происходят изменения, связанные как раз с тем, что называется "структурная трансформация экономики".

"Если говорить в общем, то это снижение тех отраслей, которые были ориентированы на внешнеэкономическую деятельность и увеличение тех, которые ориентированы на внутренний спрос. В этой связи дополнительным или частным случаем является рост отраслей, связанных с оборонно-промышленным комплексом и снижением, например, нефтедобычи и ряда других отраслей. Это так, если говорить глобально", — заметил Климанов.

Описывая изменения в экономике России до и после начала спецоперации на Украине, собеседник Pravda.Ru отметил, что она дала толчок для отдельных отраслей, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом и с ориентацией на внутренние ресурсы.

"Нельзя, например, из этого списка исключить, допустим, то, что связано с внутренним туризмом, с ориентацией на внутреннее потребление. Потому что санкции ограничили доступ к зарубежным рынкам, ограничили внешнеэкономические отношения. И поэтому понятно, что, например, тот внутренний туризм получил дополнительный импульс, так же как целый ряд каких-то услуг или действий, ориентированных на внутреннее потребление, поскольку перешли на импортозамещение во многих отраслях. И в этой связи даже поставка каких-то продуктов, материалов выглядит сейчас по-иному в цепочках поставок, чем это было до введения санкций", — заключил директор Центра региональной политики РАНГХиС.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что несмотря на экономические санкции Запада, Россия успешно развивает свои экономические связи с другими странами, в том числе с Китаем и Ираном, что способствует ее экономическому росту.