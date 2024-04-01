Арестованы активы на 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"

По иску Генпрокуратуры об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" суд арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей.
Напомним, что компания "Макфа" находится в пятерке крупнейших в мире производителей макарон.
"Сто триллионов — это три бюджета РФ. Я думал, могли ошибиться в одном документе, но когда проверили, сумма фигурирует повсеместно", — сказал в беседе с РИА Новости адвокат Белоусова и Юревича Игорь Трунов.
По его словам, срок исковой давности по делу — три года, в настоящее время "он истек".
Добавим, что под арест попали 100 процентов акций АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие. Ответчиками в суде стали свыше 30 компаний и 13 человек.
Предварительное заседание суда пройдет 9 апреля.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.