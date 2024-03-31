Техника в каждый дом: россияне стали чаще покупать отечественные модели компьютеров

В России выросло количество продаж персональных компьютеров в начале 2024 года

В начале 2024 года наблюдался значительный рост спроса на компьютеры в России. Компания "М.Видео — Эльдорадо" сообщила о росте продаж на 44% в количественном выражении и на 63% в денежном.

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Этот рост в основном связан с расширением импорта мировых брендов ПК и увеличением популярности отечественных компьютерных брендов. На данный момент российские производители занимают 20% рынка компьютеров.

Отечественные производители активно увеличивают производство, что приводит к расширению ассортимента и снижению средней стоимости российских ПК, что в свою очередь стимулирует спрос на них, сообщают Известия.

Эксперты также отмечают возможное воздействие отложенного спроса из-за пандемии COVID-19. В период кризиса многие люди приобрели компьютеры для удалённой работы и учебы, и сейчас многие из них нуждаются в обновлении устройств. Важным фактором является также улучшение экономической ситуации.