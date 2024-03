Техника в каждый дом: россияне стали чаще покупать отечественные модели компьютеров

В начале 2024 года наблюдался значительный рост спроса на компьютеры в России. Компания "М.Видео — Эльдорадо" сообщила о росте продаж на 44% в количественном выражении и на 63% в денежном.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication