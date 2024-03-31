Не долларом единым: в ЦБ РФ назвали причины важности юаня для экономики страны

ЦБ РФ: юань играет важную роль в формировании резервных активов

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В годовом отчете Центробанка подчеркивается, что китайский юань играет важную роль в формировании резервных активов.

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Это подтверждается тем, что активы в юанях включены среди ликвидных резервных активов ЦБ, которые считаются достаточными для обеспечения финансовой стабильности. Однако Центробанк также указывает на ограничения диверсификации резервов в другие валюты из-за рисков, связанных с высокой волатильностью и низкой ликвидностью рынков.

Доля юаня в экспортной выручке и расчетах за импорт значительно возросла в 2023 году, что свидетельствует о его увеличивающейся значимости на российском рынке. Также отмечается, что юань способствует девалютизации экономики. Это происходит за счет изменений в структуре валютных кредитов и обязательств банков в пользу валют дружественных стран, сообщает РБК.

Одним из примеров такого развития является растущий оборот своп операций по продаже юаней за рубли банкам, запущенный Центробанком в январе прошлого года. Этот механизм сделок позволяет банкам эффективно управлять своими валютными рисками и сделками с юанем.