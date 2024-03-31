В Москве процветает производство текстиля: оборот обрабатывающей промышленности вырос на 52,2%

В январе 2024 года московские компании текстильной промышленности продемонстрировали рост производства на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Промышленные предприятия Москвы имеют доступ к более чем 20 финансовым и нефинансовым инструментам поддержки, что способствует развитию и инновациям.
Производители текстиля, такие как "Диагональ-Текстильторг" и Red Meter, также отметили значительный рост производства и объемов продаж.
Оборот обрабатывающей промышленности Москвы в январе 2024 года составил 510,2 млрд рублей, что на 52,2% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.
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