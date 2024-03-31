В Москве процветает производство текстиля: оборот обрабатывающей промышленности вырос на 52,2%

В Москве объем производства текстиля в январе 2024 года вырос на 10,4%

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе 2024 года московские компании текстильной промышленности продемонстрировали рост производства на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikita Gorshunov is licensed under Public Domain

Промышленные предприятия Москвы имеют доступ к более чем 20 финансовым и нефинансовым инструментам поддержки, что способствует развитию и инновациям.

Производители текстиля, такие как "Диагональ-Текстильторг" и Red Meter, также отметили значительный рост производства и объемов продаж.

Оборот обрабатывающей промышленности Москвы в январе 2024 года составил 510,2 млрд рублей, что на 52,2% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.