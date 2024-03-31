Что будет с курсом рубля после нового указа Президента: эксперты оценили шансы девальвации национальной валюты

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Эксперты РБК: обязательная продажа валютной выручки экспортерами негативно скажется на курсе рубля

1:59
Экономика

В марте 2024 года наблюдался умеренный, но стабильный рост курса доллара и евро к российскому рублю. Курс доллара увеличился на 1,46%, достигнув отметки ₽92,48, в то время как курс евро поднялся на 1,05%, составив ₽99,65.

Эксперты РБК: обязательная продажа валютной выручки экспортерами негативно скажется на курсе рубля
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Этот рост курса был признаком относительной устойчивости российского валютного рынка, однако в течение месяца происходили отдельные эпизоды волатильности.

21 марта наблюдался резкий спад курса доллара за короткий период времени, который связывали с повышенным объемом сделок во время фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль и связанных с ним опционов. Этот эпизод продемонстрировал значительное влияние спекулятивных операций на курс валюты.

Другой всплеск волатильности произошел после сообщений о теракте в "Крокусе". Хотя торги на валютном рынке уже были закрыты, инвесторы реагировали на это событие на утренней сессии понедельника, 25 марта. Курс доллара к рублю вырос в начале торгов, но затем откатился к предыдущим значениям.

Аналитики указывают на ряд факторов, которые могут повлиять на курс рубля в апреле. Среди положительных факторов — профицит текущего счета, высокие цены на нефть, и указ о продаже валютной выручки для экспортеров. Однако геополитические риски, отток капитала и спрос на валюту для выкупа долей российских компаний могут сдерживать укрепление рубля, сообщает РБК.

Ключевую роль для курса рубля в апреле могут сыграть меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, а именно соответствующий указ Президента РФ. Рынки ожидают решения о продлении этой меры после апреля, с возможными изменениями параметров и смягчением требований, в ином случае курс рубля может упасть.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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