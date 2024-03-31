Египет намерен привлечь российский капитал: стали известны подробности новой льготной программы развития туризма

ETA: Египет компенсирует бизнесменам РФ часть кредита на строительство отелей

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Египетский туристический сектор ставит перед собой амбициозную задачу привлечения российских инвесторов для участия в программе по строительству отелей.

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Руководитель Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади выразил уверенность в успешном привлечении российского капитала, основываясь на долгосрочных дружественных отношениях между двумя странами.

Суть программы заключается в предоставлении инвесторам льготных условий кредитования. Правительство Египта готово компенсировать почти половину процентной ставки, установленной банками для финансирования строительства отелей. Это означает, что если банк устанавливает, например, 20% годовых по кредиту, правительство вернет инвесторам 10%, что существенно снизит финансовые издержки на проект, сообщает РИА Новости.

Амр Элькади акцентирует внимание на том, что такие льготы сделают инвестиции в туристическую инфраструктуру более привлекательными и конкурентоспособными. Это открывает новые возможности для российских бизнесменов, которые уже проявили интерес к программе, также как и предприниматели из других европейских стран, таких как Испания и Германия.