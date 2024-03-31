В 2023-2024 финансовом году доходы достигли $111,8 млн: стали известны причины успеха Суэцкого канала

Доходы экономзоны Суэцкого канала в 2023-2024 финансовом году превысили ₽10 млрд

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023-2024 финансовом году доходы экономической зоны Суэцкого канала на 29 февраля 2024 года составили 5,3 млрд египетских фунтов, что эквивалентно примерно $111,8 млн (₽10,3 млрд).

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Этот результат превышает показатели предыдущего года на 54%, когда доход составил 3,45 млрд фунтов к концу февраля. Важно отметить, что чистая прибыль за этот период также значительно выросла и достигла 3,74 млрд фунтов, увеличившись на 57% по сравнению с прошлым финансовым годом.

Председатель Главного управления экономической зоны Суэцкого канала Валид Гамаль ад-Дин подчеркнул, что данный финансовый год характеризуется "беспрецедентным ростом доходов", который обусловлен реализацией проектов и заключением новых контрактов в промышленных зонах, сообщает ТАСС.

Особое внимание уделяется развитию зеленого водорода и возобновляемых источников энергии. В последний день февраля 2024 года было подписано семь соглашений между Суверенным фондом Египта и Главным управлением экономической зоны Суэцкого канала с международными девелоперскими компаниями на общую сумму $40 млрд на первые 10 лет.