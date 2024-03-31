"Газпром" выступил против международного арбитража: стали известны детали спора энергетической компании с австрийским "партнером"

"Газпром" подал в суд иск о запрете OMV вести спор в международном арбитраже

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

ПАО "Газпром" подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга против австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH, требуя запретить продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты.

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Истец также просит суд присудить денежные средства в случае нарушения запрета. Суд назначил предварительное заседание по иску на 16 апреля, сообщает "Интерфакс". В качестве заинтересованного лица упоминается компания Gazprom Sakhalin Holdings B. V.

OMV является давним импортером российского газа и участвует в совместном предприятии с "Газпромом" и немецкой Wintershall Dea по разработке Южно-Русского месторождения.