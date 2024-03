"Газпром" выступил против международного арбитража: стали известны детали спора энергетической компании с австрийским "партнером"

ПАО "Газпром" подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга против австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH, требуя запретить продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты.

Фото: Оpenverse by BalkanPhotos is licensed under "Gazprom, Omsk" by BalkanPhotos is licensed under CC BY 2.0.