ПАО "Газпром" подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга против австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH, требуя запретить продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты.
Истец также просит суд присудить денежные средства в случае нарушения запрета. Суд назначил предварительное заседание по иску на 16 апреля, сообщает "Интерфакс". В качестве заинтересованного лица упоминается компания Gazprom Sakhalin Holdings B. V.
OMV является давним импортером российского газа и участвует в совместном предприятии с "Газпромом" и немецкой Wintershall Dea по разработке Южно-Русского месторождения.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.