К концу года цена на золото может достичь $2500: эксперты назвали причины роста стоимости драгоценного металла

Инвестор Скрябин назвал экономические шоки причиной роста стоимости золота

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена на золото продолжает демонстрировать устойчивый рост, ожидается, что этот тренд сохранится и в 2024 году. Прогнозируется, что к концу года цена может достичь отметки в $2500 за унцию и даже превысить этот показатель.

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Эксперты утверждают, что несмотря на возможные временные коррекции, основные факторы, поддерживающие рост стоимости золота, становятся все более сильными.

Одним из ключевых факторов, стимулирующих спрос на золото, является активное увеличение золотых резервов мировыми центробанками. Это обусловлено отказом от позиций в американских трежерис, чьи доходности снижаются на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Предполагается, что смягчение монетарной политики приведет к снижению стоимости доллара, что, в свою очередь, поспособствует росту цен на золото.

Кроме того, рост цен на золото поддерживается ожиданиями начала цикла снижения процентных ставок в масштабах мировой экономики. Этот фактор давит на доллар США и, следовательно, усиливает позиции золота как альтернативного актива. Глобальные геополитические напряжения также стимулируют спрос на золото в качестве защитного актива.

Важно отметить, что рост цен на золото происходит даже на фоне укрепления индекса доллара DXY, что свидетельствует о деглобализации и растущем недоверии международных хозяйствующих субъектов. По мнению экспертов, такие факторы, как конфликт на Ближнем Востоке, также могут стимулировать рост цен на золото.

"Стандартно считается, что золото хорошо себя показывает в периоды неожиданных экономических шоков, когда применяется в качестве защитного актива. Так было во время кризиса 2008 года и пандемии", — приводит слова Портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина "Российская газета".

Несмотря на перспективы роста, важно помнить, что золото может представлять собой не только возможность для прибыли, но и риски.