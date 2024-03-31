Вложить деньги в банк или инвестировать в недвижимость: эксперт дал дельный финансовый совет россиянам

Руководитель магистерской программы "Юрист в сфере управления недвижимостью" Финансового университета при Правительстве РФ Илья Афанасьев раскрыл стратегии инвестирования средств в банковские вклады и недвижимость в современных экономических условиях.
Он отметил, что в настоящее время даже крупные банки предлагают высокие проценты на вклады и счета, варьирующиеся от 12% до 16%. Однако эксперт рекомендует диверсифицировать вложения, размещая деньги в нескольких банках по 1 млн 400 тысяч рублей для обеспечения защиты по страхованию вкладов.
Вложение 8 млн рублей в банковские вклады может приносить ежемесячный доход в размере 70-80 тысяч рублей, отметил эксперт в беседе с "Российской газетой". В то время как покупка однокомнатной квартиры в Москве для сдачи могла бы принести около 30-40 тысяч рублей в месяц, однако окупаемость таких объектов недвижимости в городах составляет около 20 лет, в областных центрах — около 12 лет.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.