"Рубль удержит свои позиции": экономист сделал прогноз курса доллара на первую неделю апреля

Экономист Лобода заявил, что курс доллара в начале апреля составит 90 — 94 рубля

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист и директор по коммуникациям в компании BitRiver Андрей Лобода в разговоре с RT поделился своими прогнозами относительно курса доллара.

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Он отметил, что Россия в настоящее время находится в стадии политической и макроэкономической стабильности, которая, в сочетании с заметным ростом экономики, предоставляет российской валюте пространство для укрепления до 89 рублей за доллар.

Лобода указал, что вполне вероятным диапазоном на первую неделю апреля является 90 — 94 рубля за доллар. Он предположил, что рубль сохранит свои позиции благодаря комфортным ценам на нефть.

Эксперт также отметил, что жесткая монетарная политика Банка России фактически исключает вероятность высокой волатильности на валютном рынке в середине весны.