Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нью-Йорк продлевает программу установки зарядных станций для электромобилей
СИЗО "Кресты" в июне 2024 года выставят на торги
Быстрый и комфортный сон: совет от врача
Утро доброе: звездные секреты для тех, кто рано встает
Тренер по фитнесу объяснил принципы воздействия контрастного душа на организм
Всё больше россиян придают значение оздоровительному и семейному отдыху
Увлажнитель для воздуха в вашей квартире и на работе — так ли уж необходим?
Посадите в саду этот эффектный почвопокровник
Приехал на дачу, а крыша обвалилась под снегом: что делать и кто виноват?
"Рубль удержит свои позиции": экономист сделал прогноз курса доллара на первую неделю апреля

Экономист Лобода заявил, что курс доллара в начале апреля составит 90 — 94 рубля

0:49
Экономика

Экономист и директор по коммуникациям в компании BitRiver Андрей Лобода в разговоре с RT поделился своими прогнозами относительно курса доллара.

Экономист Лобода заявил, что курс доллара в начале апреля составит 90 — 94 рубля
Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

Он отметил, что Россия в настоящее время находится в стадии политической и макроэкономической стабильности, которая, в сочетании с заметным ростом экономики, предоставляет российской валюте пространство для укрепления до 89 рублей за доллар.

Лобода указал, что вполне вероятным диапазоном на первую неделю апреля является 90 — 94 рубля за доллар. Он предположил, что рубль сохранит свои позиции благодаря комфортным ценам на нефть.

Эксперт также отметил, что жесткая монетарная политика Банка России фактически исключает вероятность высокой волатильности на валютном рынке в середине весны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Ожесточённые бои у Часов Яра, на Западной Украине уничтожаются подземные хранилища газа Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Последние материалы
От Москвы до Краснодара: популярные города для переезда в России
3 важных элемента в спальне для повышения качества сна
Под трибунами автодрома обнаружили пещеру времен сухого закона
Читаем этикетку: опасные ингредиенты в составе геля для душа
Синдром токсического шока в Японии в марте 2024 года: особенности и влияние
Посадите в саду неприхотливую цимбалярию постенную
Как приготовить ПП-бутерброд
Источник из Всемирного банка заявил о возможном банкротстве Украины в 2025 году
3 фильма-сказки времён СССР, после которых верится в чудеса
Специалист по сну объяснил, какие тренировки негативно влияют на качество сна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников