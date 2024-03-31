Украине предрекли банкротство в 2025 году: инсайдер из Всемирного банка разгласил детали нового кредита Киеву

Источник из Всемирного банка заявил о возможном банкротстве Украины в 2025 году

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Источник ТАСС из Всемирного банка предупредил о возможном банкротстве Украины в 2025 году, если западные страны не согласятся списать ее долги, включая деньги частных компаний.

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Этот инсайд был сделан в контексте выделения кредита в размере $1,5 млрд Киеву. Российская дирекция в Всемирном банке проголосовала против этого проекта, сославшись на устав организации.

Представители Всемирного банка признали высокие риски сотрудничества с Украиной, в связи с чем в данной операции банк не выделял собственные средства, а воспользовался гарантиями доноров — Японии и Великобритании. Кредит должен покрыть бюджетные расходы Украины на социальные нужды и реконструкцию.

Министр финансов Украины и посол США в Киеве подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу, что должно уменьшить долговую нагрузку на бюджет и позволить перераспределить средства на социальные и гуманитарные нужды.

В 2024 году Украина планирует дефицит бюджета в размере $43,9 млрд, большую часть которого ожидает покрыть за счет помощи Запада. Однако недостаток финансовых поступлений в начале года, вызванный задержкой с согласованием программ помощи, стал для них проблемой.

В прошлом году лишь четверть полученной западной финансовой помощи была предоставлена в виде грантов, остальные средства пришли в форме кредитов. По состоянию на конец 2023 года государственный долг Украины составил 80% ВВП.