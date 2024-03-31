Иностранного влияния на российский бизнес становится меньше: названы цели судебного иска Минпромторга РФ к X5 Retail Group

BFM: судебный иск Минпромторга РФ к X5 Retail Group нацелен на избавление от иностранного управления

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минпромторг России подал иск о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group, голландской компании, которая является родительской для российского подразделения, управляющего сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Этот иск стал следствием вступления в силу нового закона об экономически значимых организациях, который предусматривает регулирование деятельности компаний с иностранным участием.

Фото: flickr.com by X5 Retail Group is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Основной мотивацией Минпромторга является желание контролировать и регулировать деятельность компаний, имеющих значительное влияние на российскую экономику. В данном случае, X5 Retail Group продолжает оставаться под управлением иностранной холдинговой компании, что согласно заявлению замглавы Минпромторга, создает риски для российской экономики и ее граждан.

Если суд удовлетворит иск Минпромторга, голландская компания потеряет возможность управлять российским подразделением и распоряжаться его долями. Это может повлиять на выплаты дивидендов в пользу иностранной холдинговой компании. Однако стоит отметить, что компания уже не выплачивала дивиденды в течение двух лет из-за сложностей с перечислением средств из России в Нидерланды.

"То есть, простыми словами, убирается прокладка" — рассказал председатель московской коллегии адвокатов "Фокин и партнеры" Владимир Фокин в разговоре с BFM.Ru.

Ограничение корпоративных прав не означает, что конечные бенефициары X5 Retail Group потеряют российские активы. По мнению экспертов, в случае приостановки прав, акции или доли компании могут быть переданы непосредственным бенефициарам, что обеспечит им прямое владение активами.

Этот случай может стать прецедентом для других российских компаний с зарубежными материнскими структурами, поскольку российское государство стимулирует их возвращение в российскую юрисдикцию. Это может быть вызвано как желанием облегчить условия для бизнеса, так и стремлением государства контролировать деятельность экономически значимых компаний.