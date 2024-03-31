Россияне стали совершать меньше покупок онлайн: названы популярные у соотечественников категории

"Русский стандарт": доля покупок россиян "в онлайне" упала на 22% в 2024 году

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ходе исследования, проведенного экспертами банка "Русский стандарт" на основе данных эквайринговой сети, выяснилось, что в первом квартале 2024 года доля онлайн-покупок среди российских потребителей снизилась до 34%, в сравнении с 56% годом ранее. Одновременно с этим общий средний чек в офлайне выше, чем в онлайне как в текущем, так и в предыдущем году.

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Наиболее популярными категориями онлайн-покупок стали товары для дома, супермаркеты и магазины детской одежды. С другой стороны, в офлайне наиболее часто потребители обращаются в супермаркеты и рестораны.

Эксперты отмечают, что популяризация платежей через Систему быстрых платежей (СБП) играет ключевую роль в изменении динамики онлайн-покупок. Этот метод оплаты используется не только для интернет-покупок, но и для традиционных походов по магазинам. Бесконтактная оплата через СБП смартфонами по QR-коду на кассах торговых точек становится все более популярной, что вносит существенные изменения в общую статистику количества и средних чеков онлайн-покупок.