Как можно научиться экономить за 7 дней? Попробуй и ты

Сбережение денег — долгий, но важный процесс

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономить деньги становится все более актуальной темой в наше время. Но как научиться этому и как сделать процесс сбережения веселым и увлекательным? Разберемся!

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Начнем с того, что экономия — это целое испытание. Прямо как игра, в которой победа принесет вам не только удовлетворение, но и настоящие деньги. Процесс формирования привычки экономить занимает 21 день и включает в себя несколько ключевых этапов.

Первый день — это начало. Ставим перед собой цель и приступаем к действию. Второй день — повторяем все заново. Итак, через семь дней мы не сдаемся, не отступаем и не отказываемся от своих намерений.

21 день — вот тот момент, когда привычка закрепляется и становится настоящей. Мы предлагаем вам 3 простых, но эффективных правил, которые помогут сделать экономию частью вашей жизни. Попробуйте следовать им в течение недели, чтобы понять основы сбережений. И если вам понравится результат, повторяйте упражнения еще две недели, чтобы закрепить успех.

Расходы. Экономия сравнивается с диетой. Начните с учета всех своих расходов. Установите на телефон приложение для учета расходов и записывайте каждый рубль, который потратили. Собирайте чеки, чтобы в конце дня иметь ясное представление о своих трат.

Доходы. Сколько у вас сейчас денег? Знаете ли вы точную цифру? Зафиксируйте все свои доходы, соберите информацию за последний год и вычислите среднемесячный доход. Не забудьте учесть все дополнительные поступления, такие как налоговые вычеты или подарки.

Мотивация. Экономия должна стать средством достижения ваших финансовых целей. Определитесь, что именно вы хотите получить в результате. Будь то накопления на крупную покупку или создание собственного бизнеса, цель должна быть четкой.