Рекордное количество: cколько кредитов физлица взяли на покупку авто в России

В феврале текущего года россияне оформили 101 тысячу займов на приобретение автомобилей, что стало максимальным показателем за последние пять лет. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные "Скоринг бюро".
Общая сумма выданных автокредитов только за февраль достигла 147 миллиардов рублей. Этот показатель превышает результаты прошлого года на 71% и почти на четверть превышает объем выданных кредитов в январе 2024 года.
Согласно статистике, средний размер кредита на новый автомобиль в феврале составил 1,65 миллиона рублей, а на поддержанный — 1,32 миллиона рублей.
Эксперты рынка автомобильных кредитов отмечают, что основной причиной роста спроса стало опасение граждан перед предполагаемым увеличением цен с 1 апреля из-за ужесточения правил ввоза автомобилей в Российскую Федерацию. Также на решение о покупке влияет отложенный спрос после неблагоприятного периода и скидки на модельный ряд прошлого года.
Важно отметить, что покупатели предпочитают заключать кредитные договоры на максимально возможный срок — семь лет. По итогам первого квартала текущего года каждый второй автокредит был выдан на указанных условиях.
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