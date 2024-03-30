Рекордное количество: cколько кредитов физлица взяли на покупку авто в России

Россияне в феврале оформили 101 тыс. кредитов на покупку автомобиля

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале текущего года россияне оформили 101 тысячу займов на приобретение автомобилей, что стало максимальным показателем за последние пять лет. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные "Скоринг бюро".

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Общая сумма выданных автокредитов только за февраль достигла 147 миллиардов рублей. Этот показатель превышает результаты прошлого года на 71% и почти на четверть превышает объем выданных кредитов в январе 2024 года.

Согласно статистике, средний размер кредита на новый автомобиль в феврале составил 1,65 миллиона рублей, а на поддержанный — 1,32 миллиона рублей.

Эксперты рынка автомобильных кредитов отмечают, что основной причиной роста спроса стало опасение граждан перед предполагаемым увеличением цен с 1 апреля из-за ужесточения правил ввоза автомобилей в Российскую Федерацию. Также на решение о покупке влияет отложенный спрос после неблагоприятного периода и скидки на модельный ряд прошлого года.

Важно отметить, что покупатели предпочитают заключать кредитные договоры на максимально возможный срок — семь лет. По итогам первого квартала текущего года каждый второй автокредит был выдан на указанных условиях.