Минимальный показатель с 2007 года: ЦБ РФ заявил о минимальном внешнем долге

По данным годового отчета Банка России, внешний долг России к концу 2023 года уменьшился на 17,7%, достигнув отметки в $316,8 миллиарда. Этот уровень оказался самым низким с 2007 года.
За весь прошедший год внешний долг сократился на $68,2 миллиарда. Особенно активное снижение было замечено у органов государственного управления, чей долг уменьшился на треть и составил $32,7 миллиарда. Внешние обязательства по валютным государственным ценным бумагам снизились на 9,2%, достигнув уровня в $14,8 миллиарда, а по ОФЗ — на 41,2%, сократившись до $16,537 миллиарда.
Согласно отчету, к 1 января 2024 года долговая нагрузка на российскую экономику уменьшилась. Отношение внешнего долга к ВВП снизилось до 15,8%, что на 0,7 п. п. ниже, чем было ранее, а внешние долговые обязательства государственного управления в процентном отношении к ВВП уменьшились до 1,6%, на 0,4 п. п. меньше предыдущего значения.
Кроме того, Центробанк России в 2023 году впервые за последние шесть лет смог добиться прибыли. Ее величина составила 140,4 миллиарда рублей.
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