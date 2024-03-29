Уйти по-французски: Chanel разрывает договоры аренды в российских ТЦ

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Эксперт Люлин: французский бренд Chanel покидает Россию

1:09
Экономика

Известный французский модный бренд Chanel принял решение покинуть российский рынок и в данный момент ведет переговоры со своими арендодателями о завершении сотрудничества.

Эксперт Люлин: французский бренд Chanel покидает Россию
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин журналистам издания "Известия". Речь идет о 10 магазинах бренда в Москве и Санкт-Петербурге, среди которых такие точки в ЦУМе,  "Временах года" и на Петровке.

Причиной окончательного ухода Chanel из России стали постоянные расследования и публикации зарубежных СМИ о компаниях, заявивших о своем уходе из страны, но фактически оставшихся.

Павел Люлин отметил, что такие ситуации негативно сказываются на рыночной репутации и котировках акций иностранных компаний. Однако эксперт добавил, что уход Chanel не окажет значительного влияния на российский рынок торговой недвижимости из-за небольших объемов, и освободившиеся площади скорее всего займут другие премиальные бренды одежды и косметики.

Также, по словам Люлина, продукция Chanel все равно будет доступна в России через дистрибуцию и параллельные каналы ввоза.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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