Уйти по-французски: Chanel разрывает договоры аренды в российских ТЦ

Эксперт Люлин: французский бренд Chanel покидает Россию

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Известный французский модный бренд Chanel принял решение покинуть российский рынок и в данный момент ведет переговоры со своими арендодателями о завершении сотрудничества.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин журналистам издания "Известия". Речь идет о 10 магазинах бренда в Москве и Санкт-Петербурге, среди которых такие точки в ЦУМе, "Временах года" и на Петровке.

Причиной окончательного ухода Chanel из России стали постоянные расследования и публикации зарубежных СМИ о компаниях, заявивших о своем уходе из страны, но фактически оставшихся.

Павел Люлин отметил, что такие ситуации негативно сказываются на рыночной репутации и котировках акций иностранных компаний. Однако эксперт добавил, что уход Chanel не окажет значительного влияния на российский рынок торговой недвижимости из-за небольших объемов, и освободившиеся площади скорее всего займут другие премиальные бренды одежды и косметики.

Также, по словам Люлина, продукция Chanel все равно будет доступна в России через дистрибуцию и параллельные каналы ввоза.