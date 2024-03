Еще один россиянин стал долларовым миллиардером: на этот раз успеха добился глава ГК "Астра" Денис Фролов

Согласно данным, опубликованным Forbes и Московской биржей, рыночная стоимость пакета акций ГК "Астра", специализирующейся на разработке прикладного и системного программного обеспечения, принадлежащего председателю совета директоров Денису Фролову, превысила $1,1 млрд.

Фото: flickr.com by 401(К) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic