Еще один россиянин стал долларовым миллиардером: на этот раз успеха добился глава ГК "Астра" Денис Фролов

Forbes: глава ГК "Астра" Денис Фролов стал долларовым миллиардером

Согласно данным, опубликованным Forbes и Московской биржей, рыночная стоимость пакета акций ГК "Астра", специализирующейся на разработке прикладного и системного программного обеспечения, принадлежащего председателю совета директоров Денису Фролову, превысила $1,1 млрд.

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На момент 28 марта стоимость одной акции на Московской бирже составляла 673,6 рубля, что означает, что пакет из 151,6 млн акций, принадлежащих Фролову, оценивается в 102 млрд рублей или $1,1 млрд. Этот успех делает Фролова вторым российским миллиардером в области программного обеспечения, на первом месте — Евгений Касперский.

Группа компаний "Астра" специализируется на разработке операционной системы Astra Linux. Согласно опубликованной отчетности по МСФО за 9 месяцев 2023 года, компания показывает впечатляющий рост выручки на 98%, достигнув отметки в 4,7 млрд рублей, сообщает ТАСС.Ро Показатель EBITDA за тот же период вырос на 6%, достигнув 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 0,15%, достигнув 1,3 млрд рублей.