Как накопить на машину: проверенные советы и лайфхаки

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Как накопить на машину с любой зарплатой

1:01
Экономика

Мечтаете о новой машине, но ваша зарплата скромна? Не отчаивайтесь, ведь даже со среднестатистическим доходом россиянина можно успешно накопить на автомобиль.

Как накопить на машину с любой зарплатой
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Берем среднюю зарплату — 25000 рублей. Если каждый месяц откладывать 20 процентов от этой суммы, за год у вас может накопиться немного больше 60 тысяч рублей.

Одним из главных правил накопления является не держать сэкономленные деньги дома, а лучше положить их на банковский депозит. Таким образом, они будут приносить вам небольшой доход за счет процентов.

В период, когда вы откладываете деньги на машину, старайтесь сократить излишние траты. Например, временно откажитесь от походов в кафе и других развлечений, которые не являются жизненно необходимыми.

Однако, самое важное в процессе накопления — это ваша мотивация. Установите ясную цель, постоянно держите ее в голове и помните, что каждый рубль, который вы откладываете, приближает вас к вашей мечте.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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