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Дешево и вкусно: лайфхаки, как сэкономить в фастфудах

Как бесплатно есть в ресторане быстрого питания?

1:05
Экономика

Фастфуд — это неотъемлемая часть современной жизни. Мгновенное удовлетворение голода и быстрый перекус в перерыве между делами делают его популярным среди широкого круга потребителей. Но как при этом сэкономить?

Как бесплатно есть в ресторане быстрого питания?
Фото: Wikipedia by Dallaire8888 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Использование приложений ресторанов быстрого питания — один из способов сэкономить деньги. Многие из них предлагают программы лояльности, позволяющие накапливать баллы при каждой покупке. Эти баллы впоследствии можно обменять на бесплатные блюда при следующих посещениях.

Активное использование промокодов и купонов также поможет сэкономить на фастфуде. Купоны на скидки и комбо предоставляются как для посетителей, так и для любителей доставки еды на дом. Современные сервисы и сайты-агрегаторы предлагают разнообразные промокоды для известных сетей фастфуда.

Тем не менее, лучшим способом экономии является отказ от фастфуда. Приготовление еды самостоятельно не только экономит средства, но также позволяет контролировать качество и калорийность употребляемых продуктов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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