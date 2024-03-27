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Не лишняя копейка: как экономить на оплате услуг ЖКХ

5 простых способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ

1:23
Экономика

Жилищно-коммунальные услуги — это неизбежный ежемесячный расход для каждого человека. Однако есть несколько простых способов, с помощью которых можно значительно сэкономить на оплатах ЖКХ.

5 простых способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Во-первых, установка счетчиков на воду является одним из основных способов рационального использования ресурсов. Без них приходилось бы тратить гораздо больше денег на водоснабжение. Важно регулярно проверять исправность счетчиков, чтобы избежать ошибок в подсчете расхода воды.

Во-вторых, замена старой душевой насадки на водосберегающую позволит сократить расход воды в душе до 5 литров в минуту, в отличие от обычных насадок, расходующих до 12 литров. Это особенно актуально для семей с большим количеством членов.

Третий совет — принимать душ вместо принятия ванны. Расход воды при душе составляет всего 50 литров, в то время как в ванной может уйти до 150 литров.

Четвертый способ экономии — не забывать закрывать кран, когда не используете воду. Например, для чистки зубов можно набрать в стакан воды и закрыть кран.

Наконец, установка смесителя с одним рычагом для регулирования температуры воды поможет избежать излишнего расхода воды. Забудьте о двух кранах для горячей и холодной воды отдельно. Таким образом вы тратите большое количество воды впустую.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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