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5 проверенных способов: как экономить в общественном транспорте

Как экономить на общественном транспорте?

1:38
Экономика

Хотите сократить расходы на проезд? Предлагаем вам пять проверенных способов экономии на общественном транспорте.

Как экономить на общественном транспорте?
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Прогулки пешком. Одним из самых простых способов сэкономить на проезде является замена поездок на общественном транспорте на пешие прогулки. Это не только экономия, но и отличный способ поддерживать здоровье. Прогулки пешком особенно актуальны в хорошую погоду.

2. Двухколесный транспорт. Использование велосипеда или самоката также может стать отличной альтернативой общественному транспорту. Вы можете либо приобрести свой велосипед, либо воспользоваться услугами аренды. При этом важно учесть расходы на обслуживание и хранение транспортного средства.

3. Кэшбек. Один из способов получить дополнительную экономию — воспользоваться кэшбеком. Оплачивая проезд с помощью банковской карты, вы можете получить часть потраченных средств обратно. Также существуют приложения, которые предлагают кэшбек за определенные действия.

4. Льготный проезд. Не забывайте про возможность льготного проезда для различных категорий граждан: пенсионеров, школьников, студентов и многодетных семей. Это позволит существенно сэкономить на транспортных расходах.

5. Абонементы. Приобретение транспортного абонемента с определенным количеством поездок может быть наиболее выгодным вариантом для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Подсчитайте заранее, сколько поездок вам необходимо в месяц, чтобы определить оптимальный для себя вариант абонемента и сэкономить на проезде.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Как экономить на общественном транспорте?
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