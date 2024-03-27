Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Песков описал деятельность Владимира Путина в ночь после теракта 22 марта
Гром, молния и человек в шляпе: кинологи рассказали о главных страхах собак
Топ-5 сортов томатов для закатывания в банки
Скрытая возможность автоматической коробки передач, которой мало кто пользуется
Игрок "Локомотива" Митай признался, что возмущён московскими пробками, камерами и ценами
Турист из России съездил в Казахстан и был удивлен отношением местных к русским
Как студия "Мельница" создаёт мультфильмы
Полезное тыквенно-овсяное печенье
Andrology: малоподвижный образ жизни провоцирует эректильную дисфункцию у мужчин
Зампред ЦБ Алексей Заботкин рассказал о недостатках фиксированного курса рубля

Зампред ЦБ Заботкин: фиксированный курс рубля нужно постоянно поддерживать

1:10
Экономика

Фиксированный курс рубля может стать негативным фактором для экономики России и спровоцировать увеличение цен на импортные товары, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Зампред ЦБ Заботкин: фиксированный курс рубля нужно постоянно поддерживать
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

В своем интервью для KP. RU он отметил, что курс, который сегодня кажется оптимальным для экономики, может оказаться вредным в будущем.

На примере 2022 года Заботкин подчеркнул, что если бы курс был фиксированным, это могло привести к дополнительному росту цен на импортные товары и серьезным проблемам с поставками. Такое положение, по мнению эксперта, негативно сказалось бы на экономике, замедлив ее развитие.

Заботкин также отметил, что поддержание фиксированного курса требует постоянного вмешательства, что становится сложной задачей при ограниченных поступлениях валюты. В случае недостатка иностранной валюты, как пояснил заместитель главы ЦБ, для ее поддержания придется либо увеличивать внешний долг, либо использовать резервы.

По мнению эксперта, постоянное удержание курса путем крупных продаж валюты за рубли может вызвать спрос на валюту и риск того, что резервы ЦБ быстро иссякнут.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Этот природный подарок многие не замечают, а зря: он бесценен для сада — пригодится на каждом участке
Этот природный подарок многие не замечают, а зря: он бесценен для сада — пригодится на каждом участке
Последние материалы
Эксперт Дубровин: россияне стали на 50% чаще страховать свою жизнь
Врач-нарколог сообщил об опасности, которую несут вейпы
Владимир Путин сказал, что отменить русскую культуру нереально
Отказ от проведения скрининга повышает риск заболеваний у ребенка
Прохор Шаляпин поделился фото с любимой женщиной на фоне скульптуры "Родина-мать" в Волгограде
Дочь предателя Скрипаля всё ещё жива, о нём самом ничего не известно
Зампред ЦБ Заботкин: фиксированный курс рубля нужно постоянно поддерживать
Авиакомпания S7 была оштрафована за продажу лишних билетов
Полынь может быть очень полезна в саду
Эксперт "За рулем" рассказал, когда нужно менять АКБ, чтобы сэкономить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников