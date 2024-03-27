Зампред ЦБ Алексей Заботкин рассказал о недостатках фиксированного курса рубля

Зампред ЦБ Заботкин: фиксированный курс рубля нужно постоянно поддерживать

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фиксированный курс рубля может стать негативным фактором для экономики России и спровоцировать увеличение цен на импортные товары, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

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В своем интервью для KP. RU он отметил, что курс, который сегодня кажется оптимальным для экономики, может оказаться вредным в будущем.

На примере 2022 года Заботкин подчеркнул, что если бы курс был фиксированным, это могло привести к дополнительному росту цен на импортные товары и серьезным проблемам с поставками. Такое положение, по мнению эксперта, негативно сказалось бы на экономике, замедлив ее развитие.

Заботкин также отметил, что поддержание фиксированного курса требует постоянного вмешательства, что становится сложной задачей при ограниченных поступлениях валюты. В случае недостатка иностранной валюты, как пояснил заместитель главы ЦБ, для ее поддержания придется либо увеличивать внешний долг, либо использовать резервы.

По мнению эксперта, постоянное удержание курса путем крупных продаж валюты за рубли может вызвать спрос на валюту и риск того, что резервы ЦБ быстро иссякнут.